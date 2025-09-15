Tudo o que sabemos sobre Vought Rising, novo spin-off de The Boys

fechar
Por Redação - Observatório da TV Publicado em 15/09/2025 às 21:48
Recentemente, a Amazon confirmou mais adições ao elenco de Vought Rising, nova série derivada de The Boys que começa a ser filmada ainda neste mês. De acordo com a revista Variety, os recém-chegados são Jorden Myrie (Bridgerton), Nicolò Pasetti (Industry), Ricky Staffieri (The Bear) e Brian J. Smith (Sense8).

Eles se juntam a Will HochmanElizabeth PoseyJensen Ackles e Aya Cash. Os dois últimos reprisam seus papéis da série original, Soldier Boy e Clara Vought. Há também a possibilidade de Mason Dye integrar a produção, já que o ator interpretará Bombsight na temporada final de The Boys e pode retornar no spin-off.

Vought Rising será o terceiro derivado da franquia no Prime Video, que já conta com Gen V e a animação The Boys Presents: Diabolical. A produção executiva ficará a cargo de Paul Grellong e Eric Kripke.

Criada por Eric Kripke e inspirada nos quadrinhos de Garth Ennis e Darick RobertsonThe Boys retrata um universo de super-heróis movido por interesses comerciais e ambição, onde um grupo de civis busca desmascarar e enfrentar os Supes. Todas as temporadas da série principal estão disponíveis no Prime Video, com o quinto e último ano previsto para 2026. Já Gen V retorna para sua segunda temporada em 17 de setembro.

