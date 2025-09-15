Saiba quando estreia Hotel Costiera, nova série estrelada por Jesse Williams
Recentemente, o Prime Video divulgou o primeiro teaser de Hotel Costiera, série estrelada por Jesse Williams, conhecido por seu papel em Grey’s Anatomy. A produção, ambientada na charmosa cidade italiana de Positano, estreia em 24 de setembro e contará com todos os seis episódios liberados de uma só vez na plataforma.
Na trama, Williams vive Daniel De Luca, um ex-fuzileiro naval americano com raízes italianas que volta ao país para trabalhar como faz-tudo em um dos hotéis mais luxuosos do mundo. No entanto, o que seria apenas mais um emprego se transforma em uma missão complexa: investigar o misterioso desaparecimento da filha do dono do hotel, ocorrido um mês antes. Entre hóspedes milionários e segredos perigosos, Daniel mergulha em um jogo de suspense para descobrir quem está por trás do sumiço — e tentar resgatá-la com vida.
O elenco conta ainda com Maria Chiara Giannetta, Jordan Alexandra, Antonio Gerardi, Sam Haygarth, Tommaso Ragno, Amanda Campana, Pierpaolo Spollon, Alejandra Onieva e Jean-Hugues Anglade. A série é descrita pelo Prime Video como “ágil, envolvente e cheia de reviravoltas”, como destaca o teaser já disponível nas redes da plataforma.
Hotel Costiera tem roteiro assinado por Elena Buccacio, Matthew Parkhill e Francesco Arlanch, com direção de Adam Bernstein (Silo) e Giacomo Martelli (Miss Fallaci). A produção promete entregar mistério, drama e ação em cenários paradisíacos da costa italiana.