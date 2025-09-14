Netflix anuncia Road, novo k-drama de mistério com detetives coreanos e japoneses
A Netflix confirmou a produção de Road, novo k-drama dirigido por Han Jun-hee, conhecido por D.P. Dog Day e Classe dos Heróis Fracos. A série terá no elenco Son Suk-ku, Eita Nagayama, Kim Shin-rok, Choi Sung-eun e Jung Jae Young.
A trama gira em torno de um caso policial inquietante que começa em Tóquio, quando a polícia encontra um cadáver deformado acompanhado de uma mensagem em coreano escrita em sangue. Pouco depois, um segundo corpo aparece na Coreia do Sul, desta vez com uma mensagem em japonês, levando detetives dos dois países a unirem forças para capturar o assassino.
Adaptado do mangá Blue Road, o roteiro de Road será assinado por Jo Yoo-jin, enquanto Han Jun-hee assume novamente o papel de diretor criativo. A série promete misturar suspense e investigação em um drama internacional cheio de tensão.
Ainda não há data de estreia definida para Road, mas a produção já desperta expectativa entre fãs de k-dramas e thrillers policiais.
