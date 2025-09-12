Novo programa de Eliana na Globo terá formato estrangeiro e sem auditório

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O novo programa de Eliana, em 2026, na Globo, já começa a ganhar esboço. A emissora se encontra em busca de um formato estrangeiro e promete definir o assunto até o mês de outubro. A informação é da coluna Outro Canal, do site F5.

O grande choque vem de que a próxima atração da loira não terá auditório, algo que ela já estava acostumada em sua passagem pela Record e SBT. Também não terá nenhum tipo de interação direta com o público, segundo o colunista Gabriel Vaquer.

A grande dúvida é se a atração vai ser exibida aos sábados ou aos domingos. Porém, existe força para o novo programa ser exibido aos domingos, antes do Domingão com Huck. É um dia que sempre foi o forte da apresentadora, que, no SBT, “engolia” o Hora do Faro, na Record.

Enquanto não apresenta a sua atração, Eliana comanda o Saia Justa, no GNT, e é escalada para atrações pontuais na TV aberta, como Movimento LED e Vem Que Tem, que será exibido em novembro, na época da Black Friday no país. A loira também marcou ponto em quadros do Fantástico.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br