Amor proibido dentro do trabalho vira risco real para 3 signos
Três signos vão viver dilemas ao se envolver em sentimentos no ambiente profissional, colocando suas carreiras e emoções em jogo em breve.
Certos sentimentos podem surgir nos lugares mais inesperados, e o trabalho será palco de emoções intensas nos próximos dias.
Para três signos, a linha entre desejo e responsabilidade ficará cada vez mais tênue, criando situações de risco.
O chamado “amor proibido” pode despertar paixão, mas também complicar relações profissionais e pessoais. É o tipo de experiência que exige cautela, pois qualquer passo errado pode custar caro, tanto no coração quanto na carreira.
Escorpião
Escorpião vai sentir a força de uma atração irresistível no ambiente de trabalho. O magnetismo será impossível de disfarçar, mas os riscos também crescem.
O desafio será controlar impulsos e decidir até onde vale a pena se expor.
Número da sorte: 11
Cor: Vinho
Carta do Tarô: A Lua
Palavra do dia: Tentação
Libra
Libra pode se ver dividido entre manter a harmonia no trabalho ou se entregar a uma paixão secreta. O coração pede entrega, mas a razão alerta sobre possíveis consequências. A indecisão será o maior teste.
Número da sorte: 6
Cor: Rosa-claro
Carta do Tarô: Os Enamorados
Palavra do dia: Dilema
Gêmeos
Gêmeos pode se surpreender com uma conexão inesperada em meio à rotina profissional. O jogo de palavras e olhares pode evoluir rapidamente, mas a falta de limites pode gerar fofocas e atritos.
Número da sorte: 23
Cor: Amarelo
Carta do Tarô: O Diabo
Palavra do dia: Aventura