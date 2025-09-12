Amor proibido dentro do trabalho vira risco real para 3 signos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Três signos vão viver dilemas ao se envolver em sentimentos no ambiente profissional, colocando suas carreiras e emoções em jogo em breve.

Certos sentimentos podem surgir nos lugares mais inesperados, e o trabalho será palco de emoções intensas nos próximos dias.

Para três signos, a linha entre desejo e responsabilidade ficará cada vez mais tênue, criando situações de risco.

O chamado “amor proibido” pode despertar paixão, mas também complicar relações profissionais e pessoais. É o tipo de experiência que exige cautela, pois qualquer passo errado pode custar caro, tanto no coração quanto na carreira.

Escorpião

Escorpião vai sentir a força de uma atração irresistível no ambiente de trabalho. O magnetismo será impossível de disfarçar, mas os riscos também crescem.

O desafio será controlar impulsos e decidir até onde vale a pena se expor.

Número da sorte: 11

Cor: Vinho

Carta do Tarô: A Lua

Palavra do dia: Tentação

Libra

Libra pode se ver dividido entre manter a harmonia no trabalho ou se entregar a uma paixão secreta. O coração pede entrega, mas a razão alerta sobre possíveis consequências. A indecisão será o maior teste.

Número da sorte: 6

Cor: Rosa-claro

Carta do Tarô: Os Enamorados

Palavra do dia: Dilema

Gêmeos

Gêmeos pode se surpreender com uma conexão inesperada em meio à rotina profissional. O jogo de palavras e olhares pode evoluir rapidamente, mas a falta de limites pode gerar fofocas e atritos.

Número da sorte: 23

Cor: Amarelo

Carta do Tarô: O Diabo

Palavra do dia: Aventura

