Fortuna esquecida em banco pode ser liberada para 2 signos nos próximos dias
Eles estão prontos para receber uma notícia surpreendente que pode liberar valores guardados ou esquecidos, trazendo alívio e prosperidade imediata
Clique aqui e escute a matéria
Uma surpresa financeira pode mudar completamente o rumo da vida de dois signos. A possibilidade de uma fortuna esquecida em banco ser liberada vem como um presente do destino.
Valores parados, resgates inesperados ou até notícias de heranças podem surgir, e o impacto será direto na rotina desses signos.
Mais do que dinheiro, essa mudança representa a chance de iniciar um novo capítulo, com mais liberdade e tranquilidade para planejar o futuro.
Virgem
Virgem pode ser surpreendido por uma quantia que estava esquecida ou em espera. Pode ser um valor de restituição, uma aplicação antiga ou até dinheiro vindo de questões familiares.
O signo, que costuma ser organizado, vai se emocionar com a sensação de que o esforço de anos começa a dar frutos. Esse ganho vai permitir realizar planos que estavam parados.
Número da sorte: 14
Cor: Verde-esmeralda
Palavra do dia: Realização
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Aquário
Aquário terá um choque positivo ao receber a notícia de dinheiro que parecia perdido. Pode vir por meio de um acerto inesperado, fundos esquecidos ou até uma compensação financeira que muda os rumos da semana.
Esse valor vai abrir portas para sonhos grandes, como viagens, projetos pessoais ou até investimentos importantes.
Número da sorte: 28
Cor: Prata
Carta do Tarô: A Estrela
Palavra do dia: Abundância
Pedra do momento: Ametista