Novela inédita mexicana é cotada para substituir As Filhas da Senhora Garcia no SBT

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O SBT está disposto a se arriscar em colocar a novela inédita mexicana A.Mar, da Televisa, para substituir em breve As Filhas da Senhora Garcia.

A trama mexicana acabou de sair do forno. No México, chegou a ser exibida neste ano entre fevereiro e junho. Contudo, não foi nenhum grande sucesso no país. Porém, o SBT entende que o seu público pode se identificar com a trama.

Basicamente, a história toda é voltada no drama de Estrella Contreras (Eva Cedeño), uma mãe solo, que passa por dificuldades para criar a sua única filha, Azul. Assim que recebe a notícia da morte do seu pai, ela resolve voltar à sua cidade natal e acaba conhecendo o viúvo Fabían Bravo (David Zepeda), um humilde pescador que luta pela custódia da filha.

Apesar de estar na mira do SBT, A.Mar corre o risco de também não ser exibida. A emissora de Silvio Santos ainda não descartou exibir A História de Joana, que já foi exibida pela Record, em 2002, mas que o SBT também mostrou interesse.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br