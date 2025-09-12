Galvão Bueno se empolga e planeja reality show no SBT
Galvão Bueno, narrador esportivo, está empolgado para propor atrações ao SBT, em 2026. Ou seja, ele não deve ficar resumido apenas a participar da cobertura da Copa do Mundo. A informação é da coluna Outro Canal, do site F5.
Segundo o colunista, a ideia de Galvão é emplacar um programa que seja de auditório, um sonho antigo dele, e também que tenha um reality show com influenciadores ligados ao futebol. O vencedor iria participar da cobertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos.
“Faltou isso na minha carreira. Se eu tiver saúde, quero fazer ainda”, revelou o narrador, em recente entrevista para a Folha de S. Paulo. Além disso, tem outro projeto na mira do narrador. Ele lançar a versão Na Estrada com Galvão, que fez sucesso na Globo, na emissora de Silvio Santos. Basicamente, Galvão visita às cidades-sede do mundial, buscando curiosidades e conversando com os jogadores.
Como é sócio da NSports, essas atrações sairão do papel de qualquer jeito. Contudo, Galvão Bueno sonha que sejam exibidas também na TV aberta, no caso o SBT, a sua nova casa.
