Galvão Bueno se empolga e planeja reality show no SBT

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Galvão Bueno, narrador esportivo, está empolgado para propor atrações ao SBT, em 2026. Ou seja, ele não deve ficar resumido apenas a participar da cobertura da Copa do Mundo. A informação é da coluna Outro Canal, do site F5.

Segundo o colunista, a ideia de Galvão é emplacar um programa que seja de auditório, um sonho antigo dele, e também que tenha um reality show com influenciadores ligados ao futebol. O vencedor iria participar da cobertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos.

“Faltou isso na minha carreira. Se eu tiver saúde, quero fazer ainda”, revelou o narrador, em recente entrevista para a Folha de S. Paulo. Além disso, tem outro projeto na mira do narrador. Ele lançar a versão Na Estrada com Galvão, que fez sucesso na Globo, na emissora de Silvio Santos. Basicamente, Galvão visita às cidades-sede do mundial, buscando curiosidades e conversando com os jogadores.

Como é sócio da NSports, essas atrações sairão do papel de qualquer jeito. Contudo, Galvão Bueno sonha que sejam exibidas também na TV aberta, no caso o SBT, a sua nova casa.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br