Em final eletrizante, Ruby Nox vence Drag Race Brasil
A pernambucana Ruby Nox foi a grande vencedora da segunda temporada do Drag Race Brasil, a versão brasileira do RuPaul’s Drag Race.
“Tento sempre levar representatividade no meu trabalho e honrar aquelas que vieram antes de mim, as grandes lendas da arte transformista pernambucana”, contou ela, em uma entrevista em julho para o site F5.
Na mesma entrevista, Ruby comentou sobre a escolha do nome artístico. “Quando eu assistia, amava aquela vibe sexy, então me inspiro nessa aura meio vilanesca, sexy, ousada”, revelou. Ela também confessou sua influência na cantora Rihanna, inclusive chegou a interpretar a cantora em uma boate local.
Em um júri formado por Bruna Braga, Dudu Bertholini, Ruby Nox concorreu com um time peso, formado por Poseidon Drag, Melina Blley e Mellody Queen. A pernambucana levou para casa o prêmio de R$ 150 mil, a coroa de Drag Superstar, além de um kit de produtos da Anastácia Cosmetics.