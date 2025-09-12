Band chega ao fundo do poço no horário nobre e flerta com o traço de audiência

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Band viveu uma terça-feira bastante complicada no quesito audiência! Mergulhada em uma das maiores crises da sua história, a emissora não tem conseguido ser competitiva diante da concorrência no horário nobre, e sucumbe diariamente com índices próximos ao traço.

De acordo com informações do site TV Pop, a novela Cruel Istambul, aposta da emissora, perdeu 29% dos seus telespectadores em apenas um dia e prejudicou o lançamento da nova temporada do MasterChef, desta vez focada na confeitaria.

Os dados consolidados de audiência na Grande São Paulo, obtidos pelo Observatório da Televisão com fontes do mercado, mostram que o MasterChef Brasil marcou apenas 0,8 pontos de média. Cruel Istambul, aposta da casa no horário nobre, marcou apenas 1,0 ponto.

Para completar a noite de desastres na audiência, a Band também viu sua audiência descer ‘ralo abaixo’ com o Jornal da Noite. O noticioso não conseguiu respirar diante dos números herdados pela competição de confeiteiros e anotou apenas 0,5 de média na Grande São Paulo.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br