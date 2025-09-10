fechar
Observatório da Tv | Notícia

Henrique Fogaça manda a real sobre ausência no MasterChef Confeitaria

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 10/09/2025 às 13:56
Henrique Fogaça manda a real sobre ausência no MasterChef Confeitaria
Henrique Fogaça manda a real sobre ausência no MasterChef Confeitaria - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Henrique Fogaça, chef de cozinha, explicou, em detalhes, o real motivo de não participar da nova temporada do MasterChef Confeitaria, na Band, que estreou na última terça-feira (9).

“Eu tenho três filhos. Eu tenho a Olívia, que é especial, tem 18 anos. Tem o João, de 16, e tem a Maria, de nove anos. Já são anos de programa, e o batidão aqui é pesado. Eu fico com eles em julho durante 15 dias, e normalmente em julho a gente tá gravando aqui. No ano passado, minha filha falou: ‘Papai, eu venho na sua casa ficar com você e você fica trabalhando”, disse.

Contudo, o chef de cozinha reforçou que foi uma decisão muito difícil, pelo fato do programa ter uma importância muito grande em sua carreira.

“Eu pensei muito, né, porque eu amo MasterChef. A temporada de confeitaria, meu, [foi] f*da demais, a gente aprendeu muito. É um mundo lindo, maravilhoso. E eu tive que abrir mão para estar com os meus filhos e passar essas férias com eles, tranquilo em casa”, disse.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

2 signos vão ser surpreendidos com pedido de casamento inesperado
Signo

2 signos vão ser surpreendidos com pedido de casamento inesperado
Uma proposta de trabalho fora do país vai virar o destino de 2 signos de ponta-cabeça
Signo

Uma proposta de trabalho fora do país vai virar o destino de 2 signos de ponta-cabeça

Compartilhe

Tags