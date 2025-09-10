Henrique Fogaça manda a real sobre ausência no MasterChef Confeitaria

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Henrique Fogaça, chef de cozinha, explicou, em detalhes, o real motivo de não participar da nova temporada do MasterChef Confeitaria, na Band, que estreou na última terça-feira (9).

“Eu tenho três filhos. Eu tenho a Olívia, que é especial, tem 18 anos. Tem o João, de 16, e tem a Maria, de nove anos. Já são anos de programa, e o batidão aqui é pesado. Eu fico com eles em julho durante 15 dias, e normalmente em julho a gente tá gravando aqui. No ano passado, minha filha falou: ‘Papai, eu venho na sua casa ficar com você e você fica trabalhando”, disse.

Contudo, o chef de cozinha reforçou que foi uma decisão muito difícil, pelo fato do programa ter uma importância muito grande em sua carreira.

“Eu pensei muito, né, porque eu amo MasterChef. A temporada de confeitaria, meu, [foi] f*da demais, a gente aprendeu muito. É um mundo lindo, maravilhoso. E eu tive que abrir mão para estar com os meus filhos e passar essas férias com eles, tranquilo em casa”, disse.

