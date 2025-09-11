Galvão Bueno se cansa da Band e acerta com SBT para narrar Copa do Mundo de 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Galvão Bueno, narrador esportivo, não perdeu tempo e já decidiu o seu destino em 2026: comandar as transmissões da Copa do Mundo no SBT! A informação é da coluna Outro Canal, do site F5.

Atualmente na Band, em que apresenta o programa Galvão e Amigos, o narrador ainda vai marcar uma nova reunião com a emissora do Morumbi. Segundo o colunista Gabriel Vaquer, Galvão tem uma boa reunião com o canal e sua atração deve permanecer no ar próximo à chegada da Copa do Mundo. Ele ainda não assinou contrato com o SBT.

Recentemente, Galvão Bueno, em uma entrevista para Folha de S. Paulo, confessou que tem mágoa da Globo. Ele achou um “desaforo” ter que apresentar algum projeto na emissora carioca para se manter por lá.

“Achei isso um pouco de desaforo, deselegância. Eu ter que apresentar algum projeto depois de 40 anos na casa? Eu respondi: ‘Sim, tenho um projeto. Ir embora’”, desabafou. Mas depois suavizou: “A Globo é uma casa espetacular e que me deu tudo. Ela acreditou em mim, nós tivemos nossas rusgas, mas foram anos muito bacanas”, pontuou.

