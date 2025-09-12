André Marques negocia retorno à Globo em projeto misterioso

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um dos nomes que marcou época na TV Globo, está bem perto de fazer as pazes e voltar para a emissora que o projetou ao estrelato. Trata-se de André Marques, que negocia seu retorno ao canal, três anos após a sua demissão.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, André Marques tem negociado com o canal um novo contrato para comandar um programa de temporada, em um dos canais da tv fechada. Até o momento, tudo caminha para um desfecho favorável.

Desde que saiu da Globo, André mantém um canal no YouTube, em que bate papo com celebridades e realiza algumas receitas na cozinha. Por lá, ele tem cerca de 73 mil inscritos.

André Marques apareceu pela última vez na TV Globo no início deste ano, durante as comemorações dos 60 anos do canal. Ele esteve no especial sobre o Vídeo Show, programa que comandou na emissora por mais de uma década.

