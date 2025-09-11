Tudo o que sabemos sobre a série Blade Runner 2099
A aguardada série Blade Runner 2099 já tem previsão de estreia: chega ao Prime Video em 2026, embora a data exata ainda não tenha sido confirmada. Produzida pela Amazon MGM Studios, a obra marca o retorno do universo criado por Ridley Scott, que atua como diretor executivo da produção.
A história se passa em Los Angeles do ano de 2099 e apresenta Cora (Hunter Schafer), uma jovem que adota diferentes identidades para proteger o irmão. Sua jornada a leva a formar uma improvável aliança com Olwen (Michelle Yeoh), uma veterana envolvida em uma conspiração que ameaça o futuro da cidade.
Os dois primeiros episódios terão direção de Jonathan van Tulleken, enquanto o elenco ainda traz nomes como Tom Burke, Maurizio Lombardi, Johnny Harris, Amy Lennox, Sheila Atim, Matthew Needham, Dimitri Abold, Lewis Gribben e Katelyn Rose Downey.
Segundo o produtor David Zucker, a série está em fase avançada de pós-produção e deve ser lançada no final de 2026, dependendo da definição final da Amazon.
Com esse cenário, Blade Runner 2099 promete expandir o legado da franquia, explorando novos personagens e conflitos em uma Los Angeles futurista marcada por conspirações e dilemas humanos.
