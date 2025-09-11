Teaser misterioso de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder deixa fãs ansiosos pela 3ª temporada
A série O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder divulgou um teaser mostrando Nasil, a espada dos fiéis, um dos artefatos mais poderosos da Terra-Média. A terceira temporada promete mostrar como Sauron forjou o Um Anel, enquanto os Elfos enfrentam sua primeira grande guerra contra o vilão, vivido por Charlie Vickers.
As filmagens devem começar no fim do primeiro trimestre de 2025, mas ainda não há previsão de estreia. O salto temporal será de vários anos, levando direto ao auge da guerra entre Sauron e os Elfos, ocorrida durante a Segunda Era da Terra-Média, antes da Guerra da Última Aliança retratada nos filmes de Peter Jackson.
A produção também revelou os diretores da terceira temporada: Charlotte Brändström, indicada ao Emmy Internacional e veterana da série, retorna para comandar episódios; Sanaa Hamri, que dirigiu três episódios da segunda temporada, está de volta; e Stefan Schwartz, de The Boys e The Walking Dead, chega como novidade.
As duas primeiras temporadas estão disponíveis no Prime Video, preparando o terreno para a continuação épica da saga.