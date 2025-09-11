fechar
Observatório da Tv | Notícia

Prazeres Mortais no Prime Video: Mistério e traições em um loft compartilhado

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 11/09/2025 às 13:30
Prazeres Mortais no Prime Video: Mistério e traições em um loft compartilhado
Prazeres Mortais no Prime Video: Mistério e traições em um loft compartilhado - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Disponível no Prime Video, Prazeres Mortais (2014), dirigido por Erik Van Looy, é um remake americano do filme belga Loft (2008). A trama gira em torno de cinco homens casados que compartilham secretamente um loft para encontros extraconjugais. A situação toma um rumo inesperado quando encontram o corpo de uma mulher desconhecida na cama, desencadeando uma série de eventos que testam suas relações e lealdades.

O elenco principal conta com Karl Urban, James Marsden, Wentworth Miller, Eric Stonestreet e Matthias Schoenaerts. A narrativa se desenvolve por meio de flashbacks, revelando segredos e tensões entre os personagens. A produção destaca-se pela atmosfera tensa e pela exploração das complexidades das relações humanas.

Com uma duração de 1h42min, Prazeres Mortais oferece uma reflexão sobre confiança, traição e as consequências de escolhas impulsivas. Embora tenha recebido críticas mistas, o filme atraiu espectadores interessados em tramas psicológicas e reviravoltas inesperadas.

Para os assinantes do Prime Video, Prazeres Mortais está disponível para streaming, proporcionando uma experiência cinematográfica envolvente e cheia de mistérios.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

A Milhões de Quilômetros: A jornada inspiradora de um sonho espacial
Prime Video

A Milhões de Quilômetros: A jornada inspiradora de um sonho espacial
Nossa Culpa: Prime Video divulga trailer de novo filme sensual
Filme

Nossa Culpa: Prime Video divulga trailer de novo filme sensual

Compartilhe

Tags