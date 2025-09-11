fechar
Observatório da Tv | Notícia

Máfia da Dor: A Ascensão de uma vendedora na indústria farmacêutica

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 11/09/2025 às 17:14
Máfia da Dor: A Ascensão de uma vendedora na indústria farmacêutica
Máfia da Dor: A Ascensão de uma vendedora na indústria farmacêutica - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Disponível na Netflix, Máfia da Dor (2023) é um drama inspirado em fatos reais que narra a trajetória de Liza Drake (Emily Blunt), uma mãe solteira falida que, após perder o emprego como stripper, encontra uma oportunidade de trabalho em uma startup farmacêutica. Sob a supervisão de Pete Brenner (Chris Evans), ela começa a vender um analgésico potente, o que a leva a ascender rapidamente na empresa.

A história é baseada no livro Pain Hustlers: Crime and Punishment at an Opioid Startup, de Evan Hughes, e foi adaptada para o cinema por Wells Tower. Dirigido por David Yates, o filme explora os dilemas éticos e as consequências das ações de Liza, que, em busca de estabilidade financeira, se vê envolvida em práticas questionáveis da indústria farmacêutica.

Além de Blunt e Evans, o elenco conta com Catherine O’Hara, Andy Garcia e Chloe Coleman. Com uma duração de 1h51min, Máfia da Dor oferece uma reflexão sobre a busca por aceitação e a adaptação às mudanças da vida.

Para os assinantes da Netflix, o filme está disponível para streaming, proporcionando uma experiência cinematográfica leve e divertida.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

A História de Ed Gein: o que esperar da nova série da Netflix sobre um dos serial killers mais notórios de todos os tempos
Monstro: A História de Ed Gein

A História de Ed Gein: o que esperar da nova série da Netflix sobre um dos serial killers mais notórios de todos os tempos
Segunda parte da 2ª temporada de Wandinha perde público, mas segue em destaque na Netflix
Netflix

Segunda parte da 2ª temporada de Wandinha perde público, mas segue em destaque na Netflix

Compartilhe

Tags