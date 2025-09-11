Máfia da Dor: A Ascensão de uma vendedora na indústria farmacêutica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Disponível na Netflix, Máfia da Dor (2023) é um drama inspirado em fatos reais que narra a trajetória de Liza Drake (Emily Blunt), uma mãe solteira falida que, após perder o emprego como stripper, encontra uma oportunidade de trabalho em uma startup farmacêutica. Sob a supervisão de Pete Brenner (Chris Evans), ela começa a vender um analgésico potente, o que a leva a ascender rapidamente na empresa.

A história é baseada no livro Pain Hustlers: Crime and Punishment at an Opioid Startup, de Evan Hughes, e foi adaptada para o cinema por Wells Tower. Dirigido por David Yates, o filme explora os dilemas éticos e as consequências das ações de Liza, que, em busca de estabilidade financeira, se vê envolvida em práticas questionáveis da indústria farmacêutica.

Além de Blunt e Evans, o elenco conta com Catherine O’Hara, Andy Garcia e Chloe Coleman. Com uma duração de 1h51min, Máfia da Dor oferece uma reflexão sobre a busca por aceitação e a adaptação às mudanças da vida.

Para os assinantes da Netflix, o filme está disponível para streaming, proporcionando uma experiência cinematográfica leve e divertida.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br