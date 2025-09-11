Máfia da Dor: A Ascensão de uma vendedora na indústria farmacêutica
Disponível na Netflix, Máfia da Dor (2023) é um drama inspirado em fatos reais que narra a trajetória de Liza Drake (Emily Blunt), uma mãe solteira falida que, após perder o emprego como stripper, encontra uma oportunidade de trabalho em uma startup farmacêutica. Sob a supervisão de Pete Brenner (Chris Evans), ela começa a vender um analgésico potente, o que a leva a ascender rapidamente na empresa.
A história é baseada no livro Pain Hustlers: Crime and Punishment at an Opioid Startup, de Evan Hughes, e foi adaptada para o cinema por Wells Tower. Dirigido por David Yates, o filme explora os dilemas éticos e as consequências das ações de Liza, que, em busca de estabilidade financeira, se vê envolvida em práticas questionáveis da indústria farmacêutica.
Além de Blunt e Evans, o elenco conta com Catherine O’Hara, Andy Garcia e Chloe Coleman. Com uma duração de 1h51min, Máfia da Dor oferece uma reflexão sobre a busca por aceitação e a adaptação às mudanças da vida.
Para os assinantes da Netflix, o filme está disponível para streaming, proporcionando uma experiência cinematográfica leve e divertida.
