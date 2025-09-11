Filme derivado de Sintonia inicia gravações e traz Nando de volta às telas
A Netflix anunciou o início das filmagens do aguardado filme derivado de Sintonia, confirmando o retorno de Christian Malheiros como Nando. A primeira imagem oficial já foi divulgada, marcando o começo de uma nova etapa na trajetória do personagem. O projeto é dirigido por Johnny Araújo e tem produção da Gullane.
O longa vai expandir os acontecimentos da série, explorando novos desdobramentos da vida de Nando. Segundo Malheiros, este é um momento especial da carreira: “Estou muito animado com esse novo desafio. Esse personagem ainda tem muito a dizer, e será uma oportunidade incrível de mostrar isso nas telas.”
Criada por KondZilla, Felipe Braga e Guilherme Quintella, a série Sintonia chegou ao fim em sua quinta temporada, quando acompanhamos Nando em mais um corre arriscado, Rita realizando o sonho de se tornar advogada e Doni enfrentando mudanças decisivas em sua gravadora. Agora, o filme promete continuar a história de um dos personagens mais intensos da trama e manter a conexão com os fãs.
As cinco temporadas de Sintonia seguem disponíveis na Netflix, enquanto o longa ainda não tem previsão de estreia.