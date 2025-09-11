fechar
Em novo horário, Casos de Família cresce na audiência e surpreende o SBT

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 11/09/2025 às 9:09
A nova mudança de programação do SBT após o término de A Caverna Encantada, surtiu efeito. O Casos de Família, de Christina Rocha, que passou a ocupar o horário destinado a exibição da novelinha infantil, está conseguindo cumprir a missão de turbinar a audiência dos fins de tarde da emissora.

Na segunda-feira (8), dia em que estreou no novo horário, o tele barraco alavancou os números de audiência na Grande São Paulo e se distanciou da Band, que vinha ameaçando o terceiro lugar do SBT na faixa.

De acordo com dados do Kantar Ibope Media, obtidos pelo Observatório da Televisão junto a fontes do mercado, em novo horário o Casos de Família marcou 3 pontos de média, um total de 1,2 milhão de telespectadores em São Paulo e 4,1 milhões de telespectadores no Brasil.

Para efeito comparativo, diante das quatro segundas-feiras anteriores, o Casos de Família marcou 25% de crescimento no PNT e 39% de crescimento na Grande São Paulo.

