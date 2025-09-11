De Volta ao Baile: Comédia de gerações no Ensino Médio da Netflix
Clique aqui e escute a matéria
Disponível na Netflix, De Volta ao Baile (2022) é uma comédia que narra a história de Stephanie Conway (Rebel Wilson), uma líder de torcida popular que, após sofrer um acidente durante uma apresentação, entra em coma por 20 anos. Ao acordar, já com 37 anos, ela decide retornar ao ensino médio para realizar seu sonho de ser coroada rainha do baile de formatura.
O filme, dirigido por Alex Hardcastle, explora o choque de gerações ao mostrar como o ambiente escolar evoluiu durante duas décadas. A protagonista enfrenta desafios ao tentar se reintegrar a um mundo que mudou, lidando com questões de identidade e pertencimento.
Choque de Gerações
O elenco conta com Zoë Chao, Sam Richardson, Mary Holland e Justin Hartley. Com duração de 1h51min, De Volta ao Baile oferece uma reflexão sobre a busca por aceitação e a adaptação às mudanças da vida.
Para os assinantes da Netflix, o filme está disponível para streaming, proporcionando uma experiência cinematográfica leve e divertida.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br