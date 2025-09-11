Criador de Hannibal quer adaptar O Silêncio dos Inocentes em série com Zendaya e Mads Mikkelsen

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O criador de Hannibal, Bryan Fuller, revelou seu desejo de transformar O Silêncio dos Inocentes em uma série limitada, com Zendaya no papel de Clarice Starling e Mads Mikkelsen reprisando Hannibal Lecter.

Em entrevista ao Screen Rant, Fuller afirmou que este seria seu “projeto dos sonhos” dentro do universo que criou com Hannibal. “Se eu pudesse fazer qualquer coisa no universo, eu faria essa série”, afirmou.

Lançada em 2013, Hannibal acompanhava Will Graham (Hugh Dancy), um agente do FBI capaz de reconstruir mentalmente cenas de crimes, e o inquietante Dr. Hannibal Lecter, interpretado por Mikkelsen. Apesar do sucesso de crítica, a série enfrentou baixos números de audiência e foi cancelada durante sua terceira temporada, em 2015.

No Brasil, a produção foi exibida pelo AXN, e atualmente as três temporadas estão disponíveis no Prime Video, permitindo que novos espectadores conheçam a trama antes de um possível retorno do universo criado por Fuller.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br