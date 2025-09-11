Criador de Hannibal quer adaptar O Silêncio dos Inocentes em série com Zendaya e Mads Mikkelsen
O criador de Hannibal, Bryan Fuller, revelou seu desejo de transformar O Silêncio dos Inocentes em uma série limitada, com Zendaya no papel de Clarice Starling e Mads Mikkelsen reprisando Hannibal Lecter.
Em entrevista ao Screen Rant, Fuller afirmou que este seria seu “projeto dos sonhos” dentro do universo que criou com Hannibal. “Se eu pudesse fazer qualquer coisa no universo, eu faria essa série”, afirmou.
Lançada em 2013, Hannibal acompanhava Will Graham (Hugh Dancy), um agente do FBI capaz de reconstruir mentalmente cenas de crimes, e o inquietante Dr. Hannibal Lecter, interpretado por Mikkelsen. Apesar do sucesso de crítica, a série enfrentou baixos números de audiência e foi cancelada durante sua terceira temporada, em 2015.
No Brasil, a produção foi exibida pelo AXN, e atualmente as três temporadas estão disponíveis no Prime Video, permitindo que novos espectadores conheçam a trama antes de um possível retorno do universo criado por Fuller.
