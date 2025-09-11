Big Little Lies terá continuação: 3ª temporada é confirmada após seis anos
A espera dos fãs finalmente acabou: Big Little Lies terá sua terceira temporada. A informação veio da Variety, que revelou ainda que Francesca Sloane, co-criadora da série, volta como roteirista e produtora executiva. Ela se juntará novamente a David E. Kelley, enquanto Nicole Kidman e Reese Witherspoon também retornam como produtoras e estrelas do projeto.
Embora rumores circulassem há meses, a produção só agora foi oficialmente anunciada. A primeira temporada da série adaptou o romance de Liane Moriarty, enquanto a segunda explorou material original da autora. A continuação está prevista para 2026, mas ainda não há data definida para o início das gravações.
Nos últimos meses, o elenco vinha mostrando entusiasmo com a possível volta. Zoë Kravitz chegou a dizer que aguardava a confirmação do roteiro: “Estou ao lado do telefone, esperando tudo se concretizar”, afirmou à People. Nicole Kidman também confirmou que a série retornará, mantendo o suspense sobre detalhes da produção.
A trama segue um grupo de mulheres em Monterey, cidade litorânea de classe alta, onde segredos, rivalidades e mistérios se entrelaçam. Além de Kravitz, o elenco principal inclui Shailene Woodley, Laura Dern, Iain Armitage, Kathryn Newton, Adam Scott, além de Kidman e Witherspoon.
Enquanto a terceira temporada ainda está em planejamento, as duas primeiras seguem disponíveis na HBO Max, garantindo que novos espectadores possam acompanhar os dramas e mistérios que conquistaram fãs pelo mundo.
