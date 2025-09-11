fechar
Atriz de Lúcifer se junta ao elenco da 3ª temporada de The Walking Dead: Dead City

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 11/09/2025 às 7:09
A atriz Aimee Garcia, conhecida por sua personagem Ella Lopez em Lúcifer, foi confirmada no elenco regular da terceira temporada de The Walking Dead: Dead City.

Segundo informações do Deadline, ela interpretará Renata, uma líder carismática capaz de conquistar pessoas com seu otimismo e personalidade amigável.

A série, recentemente renovada para a terceira temporada, também terá um novo showrunner, Sean Hoffman, substituindo Eli Jorné, que comandou as duas primeiras temporadas.

A trama continua a seguir Maggie e Negan em uma aliança inesperada na ilha de Manhattan, agora cheia de novas ameaças e segredos de sobreviventes locais.

Além de Aimee Garcia, o elenco conta com Jeffrey Dean Morgan, Kim Coates, Gaius Charles, Mahina Napoleon, Zeljko Ivanek, Jonathan Higginbotham, Trey Santiago-Hudson e Charlie Solis, prometendo uma temporada cheia de tensão, ação e reviravoltas.

