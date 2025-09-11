Apple TV+ renova Fundação para a 4ª temporada
A série Fundação, inspirada nos clássicos de Isaac Asimov, terá uma nova temporada na Apple TV+. A confirmação veio um dia antes do episódio final da terceira temporada, marcado para esta sexta-feira (12). Entre as novidades da produção, Ian Goldberg (Fear The Walking Dead) se junta à equipe como produtor executivo.
A história acompanha Hari Seldon e seu grupo de exilados em uma missão para proteger o futuro da humanidade em meio à decadência do Império Galáctico. Ao longo da trama, Fundação cresce e fortalece sua influência, desafiando a Dinastia Cleônica e mostrando o conflito entre sobrevivência e poder. A terceira temporada, situada 152 anos após os acontecimentos anteriores, apresenta novos personagens e reforça a expansão do universo da série.
O elenco desta fase inclui Cherry Jones, Brandon P. Bell, Synnøve Karlsen, Cody Fern, Tómas Lemarquis, Alexander Siddig, Troy Kotsur e Pilou Asbæk, além do retorno de Laura Birn, Cassian Bilton, Terrence Mann e Rowena King. A produção segue sob responsabilidade de David S. Goyer, com um time de produtores executivos renomados, incluindo Bill Bost, David Ellison, Dana Goldberg, Matt Thunell, Robyn Asimov, David Kob, Christopher J. Byrne, Leigh Dana Jackson, Jane Espenson e Roxann Dawson.
Enquanto as duas primeiras temporadas estão disponíveis na plataforma, a terceira apresenta episódios semanais às sextas-feiras. A renovação garante que o épico universo de Fundação continuará se expandindo e conquistando fãs da ficção científica.