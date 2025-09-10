The Royal Hotel: Imersão no cotidiano tóxico do Outback australiano
Clique aqui e escute a matéria
Disponível na Netflix, The Royal Hotel é um drama psicológico australiano dirigido por Kitty Green, que coescreveu o roteiro com Oscar Redding. Inspirado no documentário de 2016 Hotel Coolgardie, o filme acompanha duas mochileiras canadenses, Hanna e Liv, que, após ficarem sem dinheiro durante uma viagem pela Austrália, aceitam um trabalho temporário como garçonetes no Royal Hotel, um pub isolado em uma cidade mineradora remota. À medida que interagem com os moradores locais, enfrentam comportamentos sexistas e hostis, colocando-as em situações desconfortáveis e crescentes.
O filme se destaca pela abordagem intimista, colocando o espectador na perspectiva das protagonistas e explorando as dinâmicas de poder e gênero em um ambiente isolado. A atuação de Julia Garner e Jessica Henwick é notável, transmitindo a tensão e o desconforto das personagens diante das adversidades.
Reflexão sobre Relações de Gênero
The Royal Hotel provoca uma reflexão sobre as sutilezas do comportamento masculino tóxico e os desafios enfrentados por mulheres em ambientes dominados por normas patriarcais. A direção de Kitty Green proporciona uma experiência cinematográfica envolvente, mantendo o público atento às complexidades das relações humanas em contextos adversos.
Com narrativa envolvente e temática relevante, The Royal Hotel se consolida como uma obra que evidencia os impactos do isolamento e das relações de poder no comportamento humano.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br