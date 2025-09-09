Black Rabbit promete agitar setembro na Netflix com drama e crime estrelado por Jason Bateman e Jude Law

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A Netflix se prepara para lançar Black Rabbit, minissérie de drama e crime que deve figurar entre os grandes destaques de setembro. A produção acompanha Jake Friedkin (Jude Law), dono de um restaurante e lounge VIP em Nova York, que vê sua vida virar de cabeça para baixo quando Vince (Jason Bateman), seu irmão problemático, retorna trazendo dívidas e perigo.

Criada por Zach Baylin e Kate Susman diretamente para a Netflix, Black Rabbit não é baseada em nenhum material preexistente e teve filmagens realizadas em abril de 2024 na agitada vida noturna de Nova York. A trama explora o vínculo conturbado entre os irmãos, enquanto eles enfrentam uma gangue de apostadores e lutam para salvar o restaurante que construíram juntos.

O elenco conta ainda com Amaka Okafor, Cleopatra Coleman, Troy Kotsur, Dagmara Dominczyk, Odessa Young,p Dìrísù, Chris Coy e Abbey Lee, reunindo talentos de diversas produções conhecidas do cinema e da TV. A direção é dividida entre Jason Bateman, Laura Linney, Ben Semanoff e Justin Kurzel, garantindo diferentes olhares sobre a narrativa intensa da minissérie.

Black Rabbit estreia em 18 de setembro de 2025, com todos os oito episódios disponíveis de uma só vez na plataforma. A produção promete mergulhar o público em uma história de tensão, escolhas perigosas e laços familiares capazes de destruir mundos.