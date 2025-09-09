Black Rabbit promete agitar setembro na Netflix com drama e crime estrelado por Jason Bateman e Jude Law
A Netflix se prepara para lançar Black Rabbit, minissérie de drama e crime que deve figurar entre os grandes destaques de setembro. A produção acompanha Jake Friedkin (Jude Law), dono de um restaurante e lounge VIP em Nova York, que vê sua vida virar de cabeça para baixo quando Vince (Jason Bateman), seu irmão problemático, retorna trazendo dívidas e perigo.
Criada por Zach Baylin e Kate Susman diretamente para a Netflix, Black Rabbit não é baseada em nenhum material preexistente e teve filmagens realizadas em abril de 2024 na agitada vida noturna de Nova York. A trama explora o vínculo conturbado entre os irmãos, enquanto eles enfrentam uma gangue de apostadores e lutam para salvar o restaurante que construíram juntos.
O elenco conta ainda com Amaka Okafor, Cleopatra Coleman, Troy Kotsur, Dagmara Dominczyk, Odessa Young,p Dìrísù, Chris Coy e Abbey Lee, reunindo talentos de diversas produções conhecidas do cinema e da TV. A direção é dividida entre Jason Bateman, Laura Linney, Ben Semanoff e Justin Kurzel, garantindo diferentes olhares sobre a narrativa intensa da minissérie.
Black Rabbit estreia em 18 de setembro de 2025, com todos os oito episódios disponíveis de uma só vez na plataforma. A produção promete mergulhar o público em uma história de tensão, escolhas perigosas e laços familiares capazes de destruir mundos.