Seu Filho na Netflix: Um drama espanhol de vingança e reflexão

Seu Filho (2018), disponível na Netflix, é uma produção espanhola que explora os limites da moralidade e da justiça pessoal. O filme segue Jaime Jiménez (José Coronado), um médico respeitado cuja vida vira de cabeça para baixo quando seu filho, Marcos, é brutalmente espancado por um grupo de desconhecidos até cair em coma. Diante da lentidão das investigações policiais, Jaime decide agir por conta própria, buscando os responsáveis e tomando medidas drásticas para obter respostas.

A trama destaca-se pela abordagem intimista e pela construção de personagens complexos. A relação entre pai e filho é retratada com sensibilidade, mostrando o amor incondicional de Jaime e sua luta para proteger o filho, mesmo diante de revelações perturbadoras sobre o comportamento de Marcos. O filme também aborda questões sociais e familiares, como a hipocrisia e os segredos guardados dentro de casa.

Com uma direção precisa de Miguel Ángel Vivas e um roteiro envolvente de Alberto Marini, “Seu Filho” é uma reflexão sobre até onde uma pessoa pode ir em nome da justiça e os custos emocionais dessa jornada. Para os assinantes da plataforma, é uma obra que provoca reflexão e discussão.

