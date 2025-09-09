fechar
Observatório da Tv | Notícia

Exército do Amanhã: Ação e ficção científica no filme de 2022 no Netflix

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 09/09/2025 às 17:25
Exército do Amanhã: Ação e ficção científica no filme de 2022 no Netflix
Exército do Amanhã: Ação e ficção científica no filme de 2022 no Netflix - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Disponível na Netflix, Exército do Amanhã (título original Warriors of Future, 2022) é um filme de ficção científica dirigido por Yuen Fai Ng. A trama se passa em um futuro próximo, onde a Terra enfrenta uma crise ambiental severa. Um meteorito cai na China, trazendo consigo uma planta alienígena chamada Pandora, que começa a consumir o planeta e purificar o ar, criando um ambiente hostil para a vida humana.

Em resposta, um esquadrão de elite é formado para conter a ameaça e salvar a cidade de Hong Kong do colapso total.

O elenco principal é composto por Louis Koo como Tai Loi, Sean Lau como Johnson e Carina Lau como Tam Bing. A narrativa acompanha Tai Loi, um soldado sobrevivente, enquanto ele enfrenta desafios pessoais e militares para combater a invasão alienígena e descobrir uma conspiração ainda maior que ameaça a humanidade.

O filme destaca-se pelos efeitos visuais impressionantes e pela construção de um mundo futurista detalhado. A direção de Yuen Fai Ng, em sua estreia como cineasta, foca na ação intensa e na exploração de temas como sacrifício, sobrevivência e a luta contra forças desconhecidas. Exército do Amanhã oferece uma experiência cinematográfica envolvente para os fãs de ficção científica e ação.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Black Rabbit promete agitar setembro na Netflix com drama e crime estrelado por Jason Bateman e Jude Law
Black Rabbit

Black Rabbit promete agitar setembro na Netflix com drama e crime estrelado por Jason Bateman e Jude Law
5 filmes baseados em livros para ver na Netflix
Filmes

5 filmes baseados em livros para ver na Netflix

Compartilhe

Tags