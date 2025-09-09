Exército do Amanhã: Ação e ficção científica no filme de 2022 no Netflix
Clique aqui e escute a matéria
Disponível na Netflix, Exército do Amanhã (título original Warriors of Future, 2022) é um filme de ficção científica dirigido por Yuen Fai Ng. A trama se passa em um futuro próximo, onde a Terra enfrenta uma crise ambiental severa. Um meteorito cai na China, trazendo consigo uma planta alienígena chamada Pandora, que começa a consumir o planeta e purificar o ar, criando um ambiente hostil para a vida humana.
Em resposta, um esquadrão de elite é formado para conter a ameaça e salvar a cidade de Hong Kong do colapso total.
O elenco principal é composto por Louis Koo como Tai Loi, Sean Lau como Johnson e Carina Lau como Tam Bing. A narrativa acompanha Tai Loi, um soldado sobrevivente, enquanto ele enfrenta desafios pessoais e militares para combater a invasão alienígena e descobrir uma conspiração ainda maior que ameaça a humanidade.
O filme destaca-se pelos efeitos visuais impressionantes e pela construção de um mundo futurista detalhado. A direção de Yuen Fai Ng, em sua estreia como cineasta, foca na ação intensa e na exploração de temas como sacrifício, sobrevivência e a luta contra forças desconhecidas. Exército do Amanhã oferece uma experiência cinematográfica envolvente para os fãs de ficção científica e ação.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br