Tati Machado retorna hoje ao Saia Justa

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 10/09/2025 às 13:04
Tati Machado, que atualmente substitui Ana Maria Braga em suas férias no Mais Você, retorna nesta quarta-feira (10), ao programa Saia Justa, no GNT. Ela tinha se afastado da atração após passar por um momento delicado da perda do seu bebê.

“Estou radiante em voltar ao Saia. É um espaço para sentar, trocar ideias e me sentir acolhida e agora, ao vivo, do jeitinho que eu adoro. Estava morrendo de saudades das minhas colegas Eliana, Bela Gil e Erika Januza e de toda a equipe maravilhosa e estou muito animada para essa troca especial com a Juliette”, disse.

A apresentadora se junta a Juliette, Erika Januza e Bela Gil. Eliana, que comanda a atração, não escondeu a alegria do retorno da colega.

“É maravilhoso receber de volta a nossa querida Tati Machado no sofá do Saia Justa. Agora somos cinco saias — amigas, parceiras, unidas — prontas para compartilhar reflexões, risadas e acolhimento com quem nos acompanha e também entre nós mesmas”, comentou a loira.

