Tati Machado fala sobre retorno ao Saia Justa: ‘Estou radiante’
Clique aqui e escute a matéria
Tati Machado, apresentadora, vai voltar ao Saia Justa, no GNT, nesta quarta-feira (10), ao vivo! Ela se junta a Eliana, Juliette, Erika Januza e Bela Gil.
“Estou radiante em voltar ao Saia. É um espaço para sentar, trocar ideias e me sentir acolhida e agora, ao vivo, do jeitinho que eu adoro. Estava morrendo de saudades das minhas colegas Eliana, Bela Gil e Erika Januza e de toda a equipe maravilhosa e estou muito animada para essa troca especial com a Juliette”, disse.
LEIA AGORA: Christina Rocha admite convite para A Fazenda: ‘Sou completamente diferente’
Quem também ficou radiante com o retorno da colega para atração foi Eliana. “É maravilhoso receber de volta a nossa querida Tati Machado no sofá do Saia Justa. Agora somos cinco saias — amigas, parceiras, unidas — prontas para compartilhar reflexões, risadas e acolhimento com quem nos acompanha e também entre nós mesmas”, contou a loira.
Atualmente, Tati Machado está comandando o Mais Você, nas férias de Ana Maria Braga, com Gil do Vigor. Nas redes sociais, a sintonia da dupla tem sido bastante elogiada.
O post Tati Machado fala sobre retorno ao Saia Justa: ‘Estou radiante’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.