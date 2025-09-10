Tati Machado fala sobre retorno ao Saia Justa: ‘Estou radiante’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tati Machado, apresentadora, vai voltar ao Saia Justa, no GNT, nesta quarta-feira (10), ao vivo! Ela se junta a Eliana, Juliette, Erika Januza e Bela Gil.

“Estou radiante em voltar ao Saia. É um espaço para sentar, trocar ideias e me sentir acolhida e agora, ao vivo, do jeitinho que eu adoro. Estava morrendo de saudades das minhas colegas Eliana, Bela Gil e Erika Januza e de toda a equipe maravilhosa e estou muito animada para essa troca especial com a Juliette”, disse.

Quem também ficou radiante com o retorno da colega para atração foi Eliana. “É maravilhoso receber de volta a nossa querida Tati Machado no sofá do Saia Justa. Agora somos cinco saias — amigas, parceiras, unidas — prontas para compartilhar reflexões, risadas e acolhimento com quem nos acompanha e também entre nós mesmas”, contou a loira.

Atualmente, Tati Machado está comandando o Mais Você, nas férias de Ana Maria Braga, com Gil do Vigor. Nas redes sociais, a sintonia da dupla tem sido bastante elogiada.

