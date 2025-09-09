Tati Machado volta à TV substituindo Ana Maria Braga no Mais Você
Tati Machado voltou à televisão e assumiu o comando do Mais Você, nas manhãs da TV Globo, durante as férias de Ana Maria Braga. A apresentadora, que vai dividir o comando da atração com Gil do Vigor, já chegou sendo ovacionada pelo público.
Depois de um período afastada por causa da perda prematura do filho, Tati Machado comemorou seu retorno à TV com direito a uma dancinha de ‘Tá Ok’, hit de Kevin O Chris e Dennis DJ.
“Segunda-feira e eu estou aqui! Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao Mais Você! Como a Ana Maria já contou aqui, ela e o Lourinho entraram de férias, e dessa vez eu vou cuidar da casinha para que eles tenham um descanso mais que merecido, porque eles andaram trabalhando muito”, disse ela.
“Eu preciso dizer que eu estou muito feliz de estar de volta. Acho que não consigo dizer o tanto que eu estou, chegou a estar assim…Não dormi essa noite, até postei nas minhas redes sociais, porque eu não consegui dormir. É muito importante estar de volta!”, contou.
