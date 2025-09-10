Record acerta contratação de Paulo Mathias para A Fazenda
Clique aqui e escute a matéria
A Record segue investindo em A Fazenda e promete entregar para o público, uma das maiores temporadas da competição rural apresentada por Adriane Galisteu. Além da loira, o reality ganhou um reforço entre o seu time de repórteres.
Trata-se de Paulo Mathias, ex-apresentador do programa Chega Mais, exibido pelo SBT em 2024, que assinou um contrato com a Record para integrar o time de A Fazenda.
Por lá, ela será o responsável pela apresentação do Link Podcast, com total foco na cobertura do reality show, abordando os últimos acontecimentos da competição em Itapecerica da Serra.
Paulo Mathias já tem data de estreia definida na Record: ele surgirá no comando do programa já nesta quarta-feira (10), às 14h, com uma conversa leve e divertida sobre as primeiras informações da competição rural.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br