Record acerta contratação de Paulo Mathias para A Fazenda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A Record segue investindo em A Fazenda e promete entregar para o público, uma das maiores temporadas da competição rural apresentada por Adriane Galisteu. Além da loira, o reality ganhou um reforço entre o seu time de repórteres.

Trata-se de Paulo Mathias, ex-apresentador do programa Chega Mais, exibido pelo SBT em 2024, que assinou um contrato com a Record para integrar o time de A Fazenda.

Por lá, ela será o responsável pela apresentação do Link Podcast, com total foco na cobertura do reality show, abordando os últimos acontecimentos da competição em Itapecerica da Serra.

Paulo Mathias já tem data de estreia definida na Record: ele surgirá no comando do programa já nesta quarta-feira (10), às 14h, com uma conversa leve e divertida sobre as primeiras informações da competição rural.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br