Asteroid City na Netflix: Uma viagem surreal ao deserto dos anos 1950
Disponível na Netflix, Asteroid City é uma comédia dramática de ficção científica dirigida por Wes Anderson. Ambientada em uma versão retrofuturista dos anos 1950, a trama acompanha uma convenção de jovens astrônomos na fictícia cidade de Asteroid City. O evento é interrompido por acontecimentos inesperados, incluindo a chegada de um visitante extraterrestre, que altera profundamente a dinâmica do local.
A narrativa é apresentada como uma peça dentro de um programa de televisão, com a história sendo encenada por atores e intercalada com cenas do programa. Essa estrutura metalinguística cria uma camada adicional de complexidade à obra, desafiando o espectador a refletir sobre a natureza da ficção e da realidade.
O elenco estelar inclui Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chau, Willem Dafoe, Margot Robbie, Tony Revolori, Jake Ryan, Jeff Goldblum, entre outros. A direção de arte e o design de produção são característicos do estilo visual único de Anderson, com cenários simétricos e paletas de cores saturadas. A trilha sonora, composta por Alexandre Desplat, complementa a atmosfera peculiar do filme.
Asteroid City foi apresentado no Festival de Cinema de Cannes de 2023 e recebeu críticas positivas pela sua originalidade e estilo visual. A obra é uma reflexão sobre a natureza da ficção e da realidade, desafiando o espectador a questionar as convenções narrativas tradicionais.
