A Namorada Ideal: novo suspense psicológico estrelado por Robin Wright e Olivia Cooke já está disponível no Prime Video

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 10/09/2025 às 20:54
A Namorada Ideal, novo suspense psicológico estrelado por Robin Wright e Olivia Cooke estreou no Prime Video nesta quarta-feira (10). A produção conta com seis episódios.

Inspirada no livro de Michelle Frances, a trama gira em torno de Laura (Wright), uma mulher que vê sua vida perfeita entrar em colapso após o filho apresentar a nova namorada, Cherry (Cooke).

Desconfiada das intenções da jovem, Laura passa a questionar se está diante de uma manipuladora ou apenas sendo dominada pela própria paranoia. O suspense se intensifica à medida que segredos vêm à tona e a confiança entre os personagens é colocada à prova.

O elenco ainda conta com Laurie DavidsonWaleed ZuaiterTayna MoodieShalom Brune-FranklinKaren HenthornAnna ChancellorLeo Suter e Francesca Corney.

