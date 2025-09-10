A Namorada Ideal: novo suspense psicológico estrelado por Robin Wright e Olivia Cooke já está disponível no Prime Video

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Namorada Ideal, novo suspense psicológico estrelado por Robin Wright e Olivia Cooke estreou no Prime Video nesta quarta-feira (10). A produção conta com seis episódios.

Inspirada no livro de Michelle Frances, a trama gira em torno de Laura (Wright), uma mulher que vê sua vida perfeita entrar em colapso após o filho apresentar a nova namorada, Cherry (Cooke).

Desconfiada das intenções da jovem, Laura passa a questionar se está diante de uma manipuladora ou apenas sendo dominada pela própria paranoia. O suspense se intensifica à medida que segredos vêm à tona e a confiança entre os personagens é colocada à prova.

O elenco ainda conta com Laurie Davidson, Waleed Zuaiter, Tayna Moodie, Shalom Brune-Franklin, Karen Henthorn, Anna Chancellor, Leo Suter e Francesca Corney.