Naquele Fim de Semana: Mistério e reviravoltas no filme de 2022 na Netflix

Disponível na Netflix, Naquele Fim de Semana (título original The Weekend Away, 2022) é um suspense psicológico dirigido por Kim Farrant e baseado no livro homônimo de Sarah Alderson. A trama acompanha Beth (Leighton Meester), uma jovem mãe que viaja para a Croácia com sua melhor amiga, Kate (Christina Wolfe), para um fim de semana de descanso.

No entanto, após uma noite de festa, Kate desaparece misteriosamente, e Beth se vê envolvida em uma teia de mentiras e desconfianças enquanto tenta descobrir o que aconteceu com sua amiga.

O elenco também conta com Ziad Bakri, Luke Norris e Amar Bukvi?. A direção de Farrant é marcada por uma abordagem intimista e sensível, retratando a complexidade das relações pessoais e os dilemas enfrentados pelos personagens. A cinematografia utiliza planos fechados e iluminação suave para intensificar a conexão emocional com a protagonista.

Naquele Fim de Semana oferece uma reflexão sobre os limites da verdade e os segredos que podem moldar destinos. A atuação de Leighton Meester e a direção cuidadosa contribuem para uma narrativa envolvente, que mantém o espectador atento ao desenrolar dos acontecimentos.

