Quase uma Rockstar: Superando desafios com música e esperança

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 08/09/2025 às 19:04
Disponível na Netflix, Quase uma Rockstar (2020) é um drama adolescente dirigido por Brett Haley e baseado no livro de Matthew Quick, autor de O Lado Bom da Vida. A trama acompanha Amber Appleton (Auli’i Cravalho), uma jovem otimista que enfrenta diversas adversidades, incluindo viver em um ônibus escolar com sua mãe alcoólatra e seu cachorro.

Apesar das dificuldades, Amber mantém um espírito alegre e dedica-se a ajudar os outros, trabalhando como voluntária em uma casa de repouso e dando aulas de inglês para imigrantes.

O filme destaca a importância da amizade e da comunidade ao mostrar como Amber, mesmo em meio a desafios pessoais, encontra apoio em seus amigos e colegas. A atuação de Auli’i Cravalho é elogiada por sua capacidade de transmitir a complexidade emocional da personagem, equilibrando momentos de leveza com os de profunda reflexão. O elenco também conta com Justina Machado, Fred Armisen e Carol Burnett, que contribuem para a riqueza da narrativa.

Quase uma Rockstar oferece uma perspectiva sensível sobre questões sociais e pessoais enfrentadas por muitos adolescentes, abordando temas como superação, empatia e a busca por pertencimento. Com uma duração de 93 minutos, o filme é uma opção tocante para aqueles que apreciam histórias de resiliência e conexão humana.

