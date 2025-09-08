Este filme na Netflix te prende do começo ao fim

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Disponível na Netflix, Entre Facas e Segredos (2019) é uma comédia de mistério dirigida por Rian Johnson, que traz o detetive Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig, para resolver o assassinato de um renomado escritor de romances policiais.

A trama se desenrola em torno da família disfuncional da vítima e seus empregados, todos com motivos para cometer o crime. O filme é reconhecido por sua narrativa inteligente, diálogos afiados e uma crítica sutil às dinâmicas familiares e sociais.

O elenco estelar inclui Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon e Christopher Plummer, que contribuem para a riqueza dos personagens e para o desenvolvimento da trama. A direção de Johnson é elogiada por manter o suspense enquanto insere elementos de humor, criando uma atmosfera envolvente e imprevisível.

O sucesso do filme levou à produção de uma sequência, Glass Onion: Um Mistério Knives Out, que estreou na Netflix em 2022, mantendo o formato de antologia com novos personagens e mistérios. A série continua a atrair espectadores com sua combinação de mistério, humor e crítica social, consolidando-se como uma das favoritas do público na plataforma.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br