Este filme na Netflix te prende do começo ao fim
Disponível na Netflix, Entre Facas e Segredos (2019) é uma comédia de mistério dirigida por Rian Johnson, que traz o detetive Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig, para resolver o assassinato de um renomado escritor de romances policiais.
A trama se desenrola em torno da família disfuncional da vítima e seus empregados, todos com motivos para cometer o crime. O filme é reconhecido por sua narrativa inteligente, diálogos afiados e uma crítica sutil às dinâmicas familiares e sociais.
O elenco estelar inclui Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon e Christopher Plummer, que contribuem para a riqueza dos personagens e para o desenvolvimento da trama. A direção de Johnson é elogiada por manter o suspense enquanto insere elementos de humor, criando uma atmosfera envolvente e imprevisível.
O sucesso do filme levou à produção de uma sequência, Glass Onion: Um Mistério Knives Out, que estreou na Netflix em 2022, mantendo o formato de antologia com novos personagens e mistérios. A série continua a atrair espectadores com sua combinação de mistério, humor e crítica social, consolidando-se como uma das favoritas do público na plataforma.
