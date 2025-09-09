Mentiras Perigosas: Mistério e reviravoltas no filme de 2020 no Netflix
Disponível no catálogo da Netflix, Mentiras Perigosas (título original Dangerous Lies) é um filme de mistério lançado em 2020. Dirigido por Michael M. Scott e escrito por David Golden, o longa-metragem acompanha a história de Katie Franklin (Camila Mendes), uma jovem cuidadora que, após a morte de seu paciente idoso, herda inesperadamente sua casa e fortuna.
Essa súbita riqueza, no entanto, a coloca no centro de uma teia de mentiras e segredos que ameaçam sua vida e a de seu marido, Adam (Jessie T. Usher).
O elenco conta também com Jamie Chung, Cam Gigandet, Sasha Alexander e Elliott Gould. A trama se desenrola em torno dos desafios enfrentados por Katie e Adam enquanto tentam navegar pelas complexidades de sua nova realidade, lidando com a desconfiança e as consequências de suas ações passadas.
Com uma narrativa que explora temas como confiança, traição e sobrevivência, Mentiras Perigosas oferece aos espectadores uma experiência cinematográfica envolvente. A direção de Michael M. Scott e o roteiro de David Golden contribuem para a construção de uma atmosfera tensa e cheia de reviravoltas, mantendo o público atento ao desenrolar dos acontecimentos.
