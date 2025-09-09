Mar de Dentro: Uma jornada de autodescoberta e maternidade
Disponível no Prime Video, Mar de Dentro (2020) é um drama brasileiro dirigido por Dainara Toffoli e escrito por ela em parceria com Elaine Teixeira. O filme acompanha Manuela (Mônica Iozzi), uma publicitária bem-sucedida que, ao descobrir uma gravidez não planejada, vê sua vida profissional e pessoal transformada.
A trama explora sua adaptação às mudanças físicas e emocionais que acompanham a gestação e a maternidade, abordando temas como solidão, identidade e os desafios da mulher contemporânea.
O elenco conta também com Rafael Losso, Gilda Nomacce e Fabiana Gugli. A direção de Toffoli é marcada por uma abordagem intimista e sensível, retratando a complexidade da experiência feminina sem idealizações. A cinematografia utiliza planos fechados e iluminação suave para intensificar a conexão emocional com a protagonista.
Mar de Dentro estreou na 44ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e recebeu destaque pela interpretação de Mônica Iozzi e pela direção cuidadosa. O filme oferece uma reflexão honesta sobre maternidade e os processos de autodescoberta que ela pode desencadear.
