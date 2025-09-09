Mar de Dentro: Uma jornada de autodescoberta e maternidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Disponível no Prime Video, Mar de Dentro (2020) é um drama brasileiro dirigido por Dainara Toffoli e escrito por ela em parceria com Elaine Teixeira. O filme acompanha Manuela (Mônica Iozzi), uma publicitária bem-sucedida que, ao descobrir uma gravidez não planejada, vê sua vida profissional e pessoal transformada.

A trama explora sua adaptação às mudanças físicas e emocionais que acompanham a gestação e a maternidade, abordando temas como solidão, identidade e os desafios da mulher contemporânea.

O elenco conta também com Rafael Losso, Gilda Nomacce e Fabiana Gugli. A direção de Toffoli é marcada por uma abordagem intimista e sensível, retratando a complexidade da experiência feminina sem idealizações. A cinematografia utiliza planos fechados e iluminação suave para intensificar a conexão emocional com a protagonista.

Mar de Dentro estreou na 44ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e recebeu destaque pela interpretação de Mônica Iozzi e pela direção cuidadosa. O filme oferece uma reflexão honesta sobre maternidade e os processos de autodescoberta que ela pode desencadear.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br