Além das Profundezas: confronto entre irmãs em águas congeladas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Disponível no Prime Video, Além das Profundezas (título original Breaking Surface, 2020) é um filme produzido pela Suécia, Bélgica e Noruega, dirigido por Joachim Hedén e com duração aproximada de 1h18min.

A narrativa apresenta duas irmãs que realizam um mergulho no inverno na Noruega, quando um deslizamento de rochas transforma a atividade em uma corrida contra o tempo. Uma delas permanece presa no fundo do mar, enquanto a outra faz o possível para resgatá-la antes que seu oxigênio se esgote. O elenco é liderado por Moa Gammel e Madeleine Martin, acompanhadas por Trine Wiggen.

O filme é classificado como drama com forte atmosfera tensa, enfatizando o elemento de sobrevivência em ambiente extremo. Críticas destacam a atmosfera angustiante e a cinematografia subaquática imersiva, bem como a interpretação convincente das protagonistas.

Com sua proposta intensa e ritmo acelerado, Além das Profundezas oferece um retrato focado na superação dos limites físicos e emocionais diante de uma situação extrema.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br