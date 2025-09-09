Além das Profundezas: confronto entre irmãs em águas congeladas
Disponível no Prime Video, Além das Profundezas (título original Breaking Surface, 2020) é um filme produzido pela Suécia, Bélgica e Noruega, dirigido por Joachim Hedén e com duração aproximada de 1h18min.
A narrativa apresenta duas irmãs que realizam um mergulho no inverno na Noruega, quando um deslizamento de rochas transforma a atividade em uma corrida contra o tempo. Uma delas permanece presa no fundo do mar, enquanto a outra faz o possível para resgatá-la antes que seu oxigênio se esgote. O elenco é liderado por Moa Gammel e Madeleine Martin, acompanhadas por Trine Wiggen.
O filme é classificado como drama com forte atmosfera tensa, enfatizando o elemento de sobrevivência em ambiente extremo. Críticas destacam a atmosfera angustiante e a cinematografia subaquática imersiva, bem como a interpretação convincente das protagonistas.
Com sua proposta intensa e ritmo acelerado, Além das Profundezas oferece um retrato focado na superação dos limites físicos e emocionais diante de uma situação extrema.
