Ator de 24 Horas sugere que retorno da série pode estar mais próximo do que os fãs imaginam

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 09/09/2025 às 7:08
Em entrevista à rádio CJAD 800 Montreal, o ator canadense Kiefer Sutherland falou sobre a possibilidade de um retorno da icônica série 24 Horas. Segundo ele, o projeto pode estar mais próximo do que os fãs imaginam. “[O produtor e roteirista] Howard Gordon surgiu com uma ideia que eu curti bastante”, afirmou Sutherland, deixando claro que não há obstáculos da sua parte para a volta da franquia.

O ator comentou ainda que algo já foi escrito e que considera o material forte. Ele explicou que, como a série era originalmente da Fox e agora pertence à Disney, é necessário passar por diferentes canais de aprovação antes que a produção possa avançar. “24 Horas era originalmente da Fox, agora é da Disney por causa da venda. Então, temos que passar por uns canais diferentes antes de termos a aprovação ou não”, disse.

Sutherland demonstrou entusiasmo e expectativa com a possível volta da série. “É algo que eu gostaria muito de fazer. Gostaria de encerrar essa história. Foi meio que deixada em aberto, então… cruzen os dedos”, completou. A declaração reacende os rumores na indústria sobre o retorno do agente Jack Bauer às telinhas.

24 Horas ficou no ar entre 2001 e 2010, conquistando 20 estatuetas do Emmy e se tornando um fenômeno de público. O ator voltou à franquia na minissérie 24 Horas: Viva um Novo Dia (2012), enquanto 24 Horas: O Legado (2016-2017) apresentou um sucessor para Bauer. Toda a franquia original está disponível para streaming no Brasil pelo Prime Video.

