Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta terça-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 08/09/2025 às 8:49
1920x1080 Wallpaper
Clique aqui e escute a matéria

Nesta terça-feira (09), às 15h40, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Shrek Para Sempre.

Ficha Técnica:

Shrek Para Sempre
Título Original: Shrek Forever After
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2010
Diretor: Mike Mitchell
Elenco: Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, Antonio Banderas
Classe: Infantil

Sinopse:

Entediado, Shrek faz pacto com Rumpelstiltiskin e é levado a uma versão alternativa do Reino de Tão, Tão Distante, onde não é mais reconhecido.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

