Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 08/09/2025 às 8:28
Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana
Nesta semana, de segunda a sexta-feira, na faixa das 15 horas, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe filmes para todos os gostos.

Ficha Técnica:

Segunda-feira, 08/09/2025

Sessão da Tarde

2 Corações
Título Original: 2 Hearts
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2020
Diretor: Lance Hool
Elenco: Adan Canto; Jacob Elordi; Radha Mitchell; Tahmoh Penikett; Tiera Skovbye
Classe: Romance

Sinopse

Leslie e Jorge se conhecem em um voo. Anos depois, Chris se apaixona por sua colega de classe Sam. Um então inquebrável elo muda a vida deles para sempre.

Ficha Técnica:

Terça-feira, 09/09/2025

Sessão da Tarde

Shrek Para Sempre
Título Original: Shrek Forever After
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2010
Diretor: Mike Mitchell
Elenco: Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, Antonio Banderas
Classe: Infantil

Sinopse

Entediado, Shrek faz pacto com Rumpelstiltiskin e é levado a uma versão alternativa do Reino de Tão, Tão Distante, onde não é mais reconhecido.

Ficha Técnica:

Quarta-feira, 10/09/2025

Sessão da Tarde

A Mulher que Veio do Céu
Título Original: Highway To Heaven (2021)
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2021
Diretor: Stacey K. Black
Elenco: Jill Scott, Barry Watson, Robert Moloney
Classe: Drama

Sinopse

Um anjo é enviado à Terra para ajudar os necessitados. Disfarçada de conselheira escolar, Angela intervém na vida de um estudante problemático e de sua família.

Ficha Técnica:

Quinta-feira, 11/09/2025

Sessão da Tarde

A Sogra Perfeita
Título Original: A Sogra Perfeita
País de Origem: Brasileira
Ano de Produção: 2020
Diretor: Cris D’amato
Elenco: Evelyn Castro, Cacau Protásio, Luis Navarro
Classe: Comédia

Sinopse

Neide se separou do marido e deseja aproveitar a vida de solteira. Atrapalhada pelo filho, ela decide juntar o rapaz com uma de suas funcionárias a todo custo

Sexta-feira, 12/09/2025

A programar

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

