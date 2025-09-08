Fique Rico ou Morra Tentando: superando a violência com a música

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Disponível na Netflix, Fique Rico ou Morra Tentando (2005) é um drama musical dirigido por Jim Sheridan, estrelado por Curtis “50 Cent” Jackson em sua estreia no cinema. O filme narra a história de Marcus, um jovem da periferia de Nova York que, após sobreviver a um tiroteio quase fatal, reflete sobre sua vida como órfão e envolvido no tráfico de drogas.

Durante sua recuperação, ele conhece um ex-presidiário que o inspira a seguir seu sonho de se tornar rapper.

A trama aborda temas como superação, violência urbana e a busca por uma vida melhor através da música. O elenco conta com Adewale Akinnuoye-Agbaje, Joy Bryant e Terrence Howard, que contribuem para a profundidade emocional da narrativa. A direção de Sheridan é elogiada por sua abordagem realista e sensível, capturando as complexidades da vida nas ruas e o poder transformador da música.

Com uma trilha sonora marcante e uma performance sólida de 50 Cent, Fique Rico ou Morra Tentando oferece uma visão crua e inspiradora da luta por um futuro melhor, destacando a importância da determinação e da arte como meios de expressão e mudança.

