Supercine – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 07/09/2025 às 13:57
Neste sábado (06), às 1h45, no Supercine, a TV Globo exibe o filme Depois A Louca Sou Eu.

Ficha Técnica:

Depois A Louca Sou Eu
Título Original: Depois A Louca Sou Eu
País de Origem: Brasileira Ano de Produção: 2019
Diretor: Júlia Rezende
Elenco: Débora Falabella, Yara De Novaes, Gustavo Vaz
Classe: Comédia

Sinopse:

Dani só queria levar uma vida normal. Mas, desde criança, vive em descompasso com seu mundo.

