Sessão de Sábado – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 07/09/2025 às 14:03
Sessão de Sábado – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado
Sessão de Sábado – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado - Observatório da TV

Neste sábado (06), às 14h40, na Sessão de Sábado, a TV Globo exibe o filme O Melhor Amigo da Noiva.

Ficha Técnica:

O Melhor Amigo da Noiva
Título Original: Made of Honor
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2008
Diretor: Paul Weiland
Elenco: Patrick Dempsey, Michelle Monaghan, Kevin McKidd, Kelly Carlson, Kathleen Quinlan, Richmond Arquette
Classe: Comédia

Sinopse:

Tom descobre que está apaixonado por sua amiga Hannah, mas é surpreendido quando ela fica noiva de um rico escocês. Seu objetivo agora é impedir essa união.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

