Cine Aventura – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado
Neste sábado (06), às 15 horas, no Cine Aventura, a Record TV exibe o filme Jornada da Vida.
Ficha Técnica:
Jornada da Vida
Título Original: Yao
Elenco: Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata Diawara, Germaine Acogny, Gwendolyn Gourvenec e Christophe Bigot.
Gênero: Drama
Distribuidora: California Filmes
Sinopse:
Um ator francês (Omar Sy) de descendência senegalesa faz uma viagem à África para promover o seu livro. No local, descobre que um de seus maiores fãs é Yao, um garotinho que efetuou uma longa viagem sozinho para vê-lo. Comovido com a história do menino, decide acompanhá-lo de volta à sua casa e, no percurso, confronta-se com as suas próprias raízes.
