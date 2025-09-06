fechar
Domingo Maior – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 06/09/2025 às 9:00
Neste domingo (07), às 01h25, no Domingo Maior, a TV Globo exibe o filme Ali.

Ficha Técnica:

Ali
Título Original: Ali
País de Origem: Norte-americana
Ano de Produção: 2001
Diretor: Michael Mann
Elenco: Will Smith, Jamie Foxx, Jon Voight
Classe: Luta

Sinopse:

Cassius Clay era um grande lutador nos ringues de boxe e logo se tornou uma das principais personalidades do esporte mundial nos anos 60.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

