Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 06/09/2025 às 8:43
Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo - Observatório da TV

Neste domingo (07), às 12h35, na Temperatura Máxima, a TV Globo exibe o filme Velozes E Furiosos 8.

Ficha Técnica:

Velozes E Furiosos 8
Título Original: The Fate Of The Furious
País de Origem: Chinesa
Ano de Produção: 2017
Diretor: F. Gary Gray
Elenco: Charlize Theron; Dwayne Johnson; Jason Statham; Ludacris; Michelle Rodriguez;Tyrese Gibson
Classe: Ação

Sinopse:

Dom e Letty estão curtindo sua lua de mel, quando Cipher aparece e convence Dom a voltar para o crime. Letty reúne os velhos amigos para enfrentá-los. .

