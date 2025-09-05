Filme mostra investigação sombria com Liam Neeson disponível no Prime Video

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Disponível no Prime Video, Caçada Mortal (2014) é um filme de ação e drama estrelado por Liam Neeson, baseado no romance de Lawrence Block. Dirigido por Scott Frank, o longa acompanha Matt Scudder, um ex-policial que agora trabalha como detetive particular em Nova York. Scudder é contratado por um traficante de drogas para investigar o sequestro e assassinato de sua esposa, cometido por criminosos que exigem resgates sem intenção de libertar as vítimas.

À medida que a investigação avança, Scudder descobre que os assassinos são responsáveis por outros crimes semelhantes, levando-o a uma busca implacável por justiça. O filme se destaca pela atmosfera sombria e pela atuação intensa de Neeson, que interpreta um personagem marcado por seu passado e em busca de redenção. O elenco também inclui Dan Stevens e Boyd Holbrook.

Com uma classificação de 6,5 no IMDb, Caçada Mortal oferece uma narrativa envolvente e personagens complexos, explorando temas como vingança, moralidade e a luta interna de um homem em busca de justiça. Com 1h51min de duração, o filme é uma opção para os fãs de histórias de investigação e ação.

